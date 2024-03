Giappone: banca centrale discuterà abbandono tassi negativi la prossima settimana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha perso alla fine dello scorso anno il rango di terza maggiore economia del Globo, detenuto ora dalla Germania. Il prodotto interno lordo nominale si è attestato lo scorso anno a 4.210 miliardi di dollari contro i 4.460 miliardi della Germania, per effetto della svalutazione dello yen rispetto al dollaro. Il dato relativo al quarto trimestre dello scorso anno è assai peggiore rispetto a quello previsto dagli economisti privati, che anticipavano in media una crescita trimestrale del Pil giapponese pari all'1,28 per cento su base annua. Sul dato pesa una brusca e inattesa frenata dei consumi privati, in calo per il terzo trimestre consecutivo dello 0,2 per cento. (segue) (Git)