Giappone: banca centrale discuterà abbandono tassi negativi la prossima settimana (7)

- Il sorpasso del Giappone da parte della Germania era già stato previsto dal Fondo monetario internazionale (Fmi) alla fine dello scorso anno, nonostante i dati preliminari relativi al quarto trimestre 2023, oggi smentiti, prevedessero per l'economia giapponese una crescita dell'1,2 per cento. Il sorpasso è conseguenza diretta della forte svalutazione dello yen, con una conseguente riduzione del Pil nominale giapponese. La perdita di posizione del Giappone riflette anche l'inflazione più elevata in Germania, ma più in generale la seconda economia asiatica sconta dinamiche strutturali, prima tra tutte il rapido invecchiamento della popolazione. Le proiezioni del Fondo per il periodo fino al 2028 indicano anche che l’India, che ha superato la Cina diventando la nazione più popolosa al mondo con oltre 1,4 miliardi di persone, avrà probabilmente un Pil nominale più elevato di Germania e Giappone dal 2026, relegando quest'ultimo al quinto posto mondiale. (segue) (Git)