Ucraina: autorità locali di Kharkiv, missile russo S-300 causa esplosioni in centro città

- Un'esplosione è avvenuta nel centro di Kharkiv, seconda città dell'Ucraima, durante un attacco aereo russo avvenuto nella notte. Lo riferiscono il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov e al capo dell'amministrazione militare di Kharkiv Oleh Syniehubov. L'esplosione è stata udita in città alle 05:10 ora locale (le 4:10 in Italia). In precedenza era stato lanciato un allarme per il lancio di missili balistici dalla città russa di Belgorod. Secondo Syniehubov, le forze russe hanno colpito il distretto Shevchenko di Kharkiv con un missile S-300 modificato. "In questo momento non ci sono vittime. Ci sono danni ad alcuni locali civili non residenziali", ha scritto. Come ha detto in seguito il sindaco della città, il secondo attacco avvenuto in mattinata è avvenuto in un'area boscosa di Kharkiv vicino a degli edifici non residenziali. "Secondo le informazioni preliminari si tratta di un S-300. Per quanto riguarda potenziali feriti e vittime, fortunatamente sono stati evitati. Danni minori a diversi edifici", ha scritto Terekhov. (Kiu)