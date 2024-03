Mar Rosso: forze Usa abbattono 4 droni e un missile lanciati dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate statunitensi hanno abbattuto quattro droni e un missile lanciati dalle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro navi in transito nel Mar Rosso. Lo ha annunciato tramite una nota su X (Twitter) il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), precisando che i droni e il missile sono stati lanciati ieri da aree dello Yemen controllati dagli Houthi verso il Golfo di Aden, e che gli attacchi "non hanno colpito alcuna nave, e non è stato segnalato alcun ferito o danno". (Was)