Usa: Yellen, ritorno tassi interesse a livelli pre-Covid "improbabile"

- Un ritorno dei tassi di interesse del mercato ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19 è "improbabile". Lo ha dichiarato la segretaria del Tesoro Usa, Janeth Yellen. Yellen ha giustificato così le ultime proiezioni diffuse questa settimana dalla Casa Bianca, che prevedono tassi di interesse più elevati per i prossimi anni. Secondo Yellen, le nuove proiezioni riflettono le previsioni degli analisti di mercato e "l'attuale situazione" del settore privato. Il rendimento sui titoli del Tesoro a 10 anni è ammontato in media al 2,39 per cento nel decennio sino al 2019, e dopo aver superato il 5 per cento lo scorso ottobre si è ora attestato al 4,2 per cento, a seguito dei consistenti aumenti dei tassi di riferimento decretati dalla Federal Reserve (Fed) per contrastare l'inflazione. (Was)