Governo: Cdm convocato lunedì alle 11

- Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 4 marzo 2024, alle ore 11:00 a palazzo Chigi. All'ordine del giorno: Schema di disegno di legge Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Schema di decreto legislativo Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE - Esame definitivo (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – Ambiente e sicurezza energetica); legge regionali e varie ed eventuali. (Com)