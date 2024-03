Turchia: Erdogan, il nostro è uno dei Paesi più colpiti dalle attuali crisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Turchia, i tre giorni del Forum sulla diplomazia di Antalya saranno un'occasione "per riunire sotto lo stesso tetto circa 4 mila partecipanti, dai leader di oggi a quelli di domani, fino agli imprenditori e accademici". "Credo che lo scambio di idee e le discussioni ci porteranno un passo più vicino alla verità, alla giustizia e alla realtà”, ha affermato il capo dello Stato turco, sottolineando che “Antalya, capitale del turismo, è diventata uno dei centri in cui batte il cuore della diplomazia globale”. Al Forum partecipano quest'anno circa 90 capi di Stato e di governo, nonché ministri, provenienti da vari paesi, tra cui Svizzera, Regno Unito, Azerbaigian, Bulgaria, Kosovo, Lussemburgo, Egitto, Iraq, Ungheria, Somalia, Armenia, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. All'evento interverranno anche Marija Pejcinovic Buric, segretaria generale del Consiglio d'Europa; Helga Maria Schmid, segretaria generale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce); Christian Feichtinger, direttore esecutivo della Federazione astronautica internazionale; e Nihal Saad, direttore dell'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite. (Tua)