Governo: Cdm, via libera a ratifica convenzione con Kosovo per prevenire evasione fiscale (2)

- La Convenzione, con carattere bilaterale - si legge ancora -, costituirà il quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici interessati ad operare tra l’Italia ed il Kosovo. Per quanto riguarda gli operatori economici italiani, lo strumento normativo in esame crea per loro condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata e tutela gli interessi generali rientranti nella competenza dell’Amministrazione finanziaria italiana, attraverso l’adozione dei più recenti standard internazionali in materia di cooperazione tra amministrazioni fiscali, includendo anche alcuni dispositivi normativi derivanti dal progetto Ocse/G20 Beps (Base Erosion and Profit Shifting) in tema di contrasto a fenomeni di elusione fiscale e spostamento artificioso delle basi imponibili. (Com)