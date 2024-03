Bosnia: Tajani, abbiamo ribadito quanto sia importante la diplomazia della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina “abbiamo ribadito quanto si importante la diplomazia della crescita”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Sarajevo. Per diplomazia della crescita si intende “una presenza non solo delle esportazioni ma di un’internazionalizzazione delle nostre imprese, il tutto avvantaggiato dalla presenza di un contingente militare che partecipa alla missione europea (Eufor Althea)”. “La presenza di donne e uomini delle Forze Armate contribuisce a far svolgere all’Italia un ruolo sempre più importante. Abbiamo militari anche ai confini tra Kosovo e Serbia, in Montenegro e Albania. Questo dimostra come si può fare una buona politica estera integrata in un’area così importante come quella dei Balcani”, ha spiegato Tajani. (Seb)