Kosovo: Postanska Stedionica allestisce quattro filiali in vicinanza di valichi con Serbia

- La Cassa di risparmio delle Poste serbe (Postanska Stedionica) ha allestito quattro filiali su costruzioni prefabbricate nelle immediate vicinanze dei valichi di Jarinje, Brnjak, Konculj e Merdare tra Serbia e Kosovo. Lo ha reso noto l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, secondo cui la decisione è stata presa a causa del provvedimento della Banca centrale di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia. Postanska stedionica è l'unica banca serba che opera ancora in territorio kosovaro. L'allestimento delle filiali ha l'obiettivo di garantire la fornitura dei servizi bancari ai clienti della comunità serba in Kosovo, senza che questi debbano recarsi in città più lontane, situate nella Serbia meridionale, come Raska, Novi Pazar e Kraljevo. Il comunicato precisa che gli sportelli saranno aperti nei giorni lavorativi e il sabato dalle 9 alle 17. Ogni edificio è dotato di un bancomat che opera 24 ore su 24, sette giorni su sette. (Seb)