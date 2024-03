Serbia: Usa, sapevamo di incontro tra ambasciatore a Washington e Radoicic (Lista serba) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 marzo sul social network X è stata pubblicata una foto che mostrava i due insieme al ristorante. Non si sa quando e dove sia stata scattata la foto, né chi ne sia l'autore. Djuric, dopo la pubblicazione delle immagini ha affermato che "non si vergogna" dei suoi contatti, senza fornire ulteriori dettagli sull'incontro. L'ex direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo è stato nominato ambasciatore a Washington nell'ottobre 2020. Secondo alcuni media Djuric, di ritorno in Serbia a causa della scadenza del mandato, sarà il candidato al posto di ministro degli Esteri nel nuovo governo di Belgrado. (Seb)