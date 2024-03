Kosovo: Rama, pieno sostegno a decisione di Kurti su Monastero di Decani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, in un messaggio su X ha espresso “pieno sostegno” nei confronti del governo del Kosovo per quanto riguarda il riconoscimento di 24 ettari del Monastero di Decani. “Incoraggio la leadership kosovara a continuare a lavorare con i nostri alleati chiave congiunti per dimostrare che la Repubblica kosovara è davvero un partner adulto e credibile della Comunità euro atlantica”, ha scritto Rama su X.(Alt)