- Via libera, da parte dell’Aula del Senato, con 79 sì, 39 no e sei astenuti, al decreto recante disposizioni sulle consultazioni elettorali del 2024 e per la revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, il cosiddetto decreto Elezioni. Il testo passa, ora, all’esame della Camera, e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 29 marzo.(Rin)