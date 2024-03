Decreto elezioni: Salvitti (Fd'I), facilitiamo partecipazione voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il crescente fenomeno dell'astensionismo ci deve portare a mettere in atto tutte quelle iniziative per facilitare la partecipazione al voto di ogni cittadino. Dare, ad esempio, l'opportunità agli studenti fuori sede di votare anche lontano dalla propria Regione o tenere aperte le urne per due giorni potrà aiutare ad accorciare la distanza con l'elettorato. Perché le elezioni rappresentano sicuramente la massima espressione di un processo democratico. Negli ultimi anni, purtroppo, abbiamo assistito a un vistoso calo della partecipazione, anche per responsabilità di chi ha soffiato sul vento dell'antipolitica con il 'vaffaday' e puntato sulla demonizzazione dell'avversario, contribuendo, così a una evidente disaffezione da parte dei cittadini che noi abbiamo il dovere di far tornare vicini alla politica". Lo ha detto, intervenendo in Aula a palazzo Madama, sul decreto Elezioni, il senatore di Fratelli d'Italia, Giorgio Salvitti.(Rin)