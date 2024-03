Gaza: Al Sisi mette in guardia contro l’invasione di Rafah, “1,5 milioni di sfollati a rischio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale: l’Egitto ha ripetutamente messo in guardia dai piani israeliani volti a rendere impossibile la vita nella Striscia di Gaza", ha detto ancora il presidente egiziano. Al Sisi ha poi denunciato le violenze dei coloni israeliani, le demolizioni delle case palestinesi, le espulsioni forzate, le continue incursioni militari e la confisca delle terre della Cisgiordania da parte delle autorità di Israele. “La sofferenza del popolo palestinese negli ultimi decenni non si fermerà se non riconoscendo lo Stato di Palestina, garantendogli la piena adesione alle Nazioni Unite e lavorando per attuare la soluzione dei due Stati in conformità con i riferimenti internazionali: rimandare la risoluzione di questo problema espone la regione e persino il mondo al rischio di instabilità”, ha detto Al Sisi, definendo un cessate il fuoco a Gaza e la fine delle ostilità da parte di Israele come "inevitabile". (Cae)