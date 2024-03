Argentina: attività industriale cala del 7,4 per cento su base annua a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale argentina è diminuita a gennaio del 7,4 per cento su base annua. Secondo un rapporto dell'Istituto argentino di statistica (Indec), l’utilizzo della capacità industriale installata nel settore si è stata del 54,6 per cento, un livello inferiore a quello dello stesso mese del 2023, che era pari al 62 per cento. "Nel gennaio 2024, rispetto allo stesso mese del 2023, i principali indici negativi si osservano nelle sostanze e nei prodotti chimici e nel settore metalmeccanico, escluso quello automobilistico", spiega l’Indec. (segue) (Abu)