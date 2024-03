Gaza: premier olandese Rutte, corridoi umanitari da soli non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato durante una conferenza stampa con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi che i corridoi umanitari per fornire aiuti ai palestinesi nella Striscia di Gaza "da soli non bastano". “La situazione a Gaza è tragica”, ha detto Rutte. L’avvio di un corridoio umanitario dalle coste di Cipro verso Gaza da parte di Usa e Ue, secondo Rutte, “è importante e darà un po’ di sollievo, ma non è sufficiente”. Rutte ha sottolineato la necessità di consentire l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e di rilasciare gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, sottolineando che l'Egitto e gli Stati Uniti stanno lavorando in tal senso. Rutte ha poi espresso preoccupazione per la situazione nel Mar Rosso a causa degli attacchi alle navi e ha evidenziato l'importanza della visita in Egitto per approfondire le relazioni bilaterali e la cooperazione con l'Unione europea, in particolare nel settore dell'energia verde e dell'idrogeno. Infine, secondo Rutte, un’operazione militare israeliana di terra a Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, rischia di causare una "catastrofe umanitaria".(Cae)