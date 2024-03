Usa: il repubblicano Molinaro appoggia disegno di legge per tutelare fecondazione in vitro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema dell’Alabama ha stabilito il mese scorso che gli embrioni congelati siano a tutti gli effetti esseri umani. Il pronunciamento della corte ha scosso gli Stati Uniti: è infatti la prima volta che un tribunale statunitense riconosce diritti e tutele agli embrioni, entro le prime otto settimane dopo il concepimento. Il pronunciamento, la cui validità è limitata allo Stato dell’Alabama, ha comunque innescato reazioni a livello nazionale, e potrebbe aprire un nuovo fronte nello scontro in merito ai cosiddetti diritti riproduttivi. La Casa Bianca dal canto proprio ha già condannato il pronunciamento della Corte Suprema dell’Alabama, sostenendo che quest’ultimo “esemplifica il caos che ci aspettavamo quando la Corte Suprema (federale) ha revocato la sentenza Roe v. Wade, aprendo alla possibilità per la politica di dettare alcune delle decisioni più personali che una famiglia possa assumere”. (segue) (Was)