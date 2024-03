Usa: il repubblicano Molinaro appoggia disegno di legge per tutelare fecondazione in vitro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo pronunciamento, la Corte Suprema dell’Alabama non ha espressamente vietato la pratica del congelamento di embrioni e ovuli fecondati, ma ha riconosciuto loro lo status di esseri umani ai sensi della legge statale “Alabama Wrongful Death of Minor Act”, a prescindere dal fatto che gli embrioni siano stati già impiantati nell’utero o meno. “I bambini non ancora nati sono ‘bambini’ ai sensi della legge, senza eccezione sulla base dello stadio di sviluppo, del collocamento fisico, o di qualsiasi altra caratteristica accessoria”, afferma il parere di maggioranza della Corte Suprema dell’Alabama. (segue) (Was)