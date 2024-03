Usa: Partito repubblicano fa causa al Michigan per le discrepanze nei registri elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale del Partito repubblicano degli Stati Uniti ha intentato una causa legale contro la segretaria di Stato del Michigan, Jocelyn Benson, accusandola di essere venuta meno all'obbligo di assicurare l'accuratezza dei registri elettorali previsto dalla legge federale. Nella causa legale, il Partito repubblicano evidenzia che in almeno 53 delle 83 contee del Michigan, i registri elettorali includono più elettori registrati rispetto al numero totale degli adulti maggiorenni; in altre 23 contee, il tasso di registrazione degli elettori adulti "supera il 90 per cento dei cittadini di età superiore a 18 anni, un dato a sua volta implausibile. Già prima delle elezioni presidenziali del 2020 lo Stato del Michigan era stato denunciato per le discrepanze dei suoi registri elettorali, ma la causa era stata bocciata. La stampa Usa evidenzia che il Michigan è cruciale per determinare l'esito delle elezioni presidenziali, e che già nel 2020 Trump aveva denunciato presunti brogli in quello Stato, dove aveva perso per 153mila voti. La legge federale National Voter Registration Act (Nvra) prevede l'obbligo per gli Stati di tenere aggiornati i registri elettorali e di compiere "sforzi ragionevoli" per rimuovere dai registri le persone che non hanno diritto di voto, ad esempio perché illegalmente residenti, detenute, decedute o perché trasferitesi in altri Stati. (Was)