Serbia: Vucic, Occidente si aspetta che riconosciamo Kosovo e imponiamo sanzioni alla Russia

- La situazione sul blocco delle transazioni in dinari imposte dalle autorità di Pristina non è migliorata nonostante gli sforzi internazionali e le pressioni sulla Serbia sono destinate ad aumentare. È quanto affermato in un discorso alla nazione il presidente della Serbia Aleksandar Vucic. "La situazione legata alla vicenda dei dinari non è migliorata, nonostante i tentativi dei rappresentanti internazionali di aiutare il popolo serbo in questa difficile situazione e di convincere le autorità di Pristina a cambiare le loro decisioni," ha detto Vucic, spiegando che non vi sono segnali che mostrino una modifica di tali decisioni. “E di conseguenza, nel prossimo periodo saremo costretti a trovare soluzioni alternative per trasferire i fondi, cioè il pagamento degli stipendi e delle pensioni, al nostro popolo in Kosovo e Metohija", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. “Quindi la pressione sugli albanesi non sarà maggiore, ma solo sul popolo serbo e sullo Stato della Serbia”, ha aggiunto Vucic. Il presidente serbo ha dichiarato che l'Occidente si aspetta dalla Serbia tre cose: il riconoscimento del Kosovo e Metohija, l'introduzione delle sanzioni contro la Russia e l'instaurazione di un regime fantoccio in Serbia. (Seb)