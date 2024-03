Governo: Cdm, via libera a ratifica convenzione con Kosovo per prevenire evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 4 marzo, alle ore 11:10 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Consiglio dei ministri. La Convenzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Kosovo e prevede i presupposti giuridici utili alla eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi attraverso la definizione di una equa ripartizione della materia imponibile.