Balcani: Tajani, favorire ingresso in Ue per evitare che area diventi di influenza russa o cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intenzione dell’Italia è che i Paesi dei Balcani occidentali “entrino nell’Unione europea per evitare che l'area diventi di influenza russa, cinese o di Paesi non europei”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un saluto ai militari italiani inquadrati in Eufor-Althea e Nato in Bosnia Erzegovina. I Balcani, ha detto Tajani, “rappresentano una priorità per la nostra politica estera” e “i colleghi al confine tra Kosovo e Serbia sono impegnati in operazioni abbastanza complicate”, ha detto. “La questione non è semplice sia per la presenza Nato che per la presenza Eufor-Althea. Siamo presenti anche con un piccolo contingente in Montenegro” e “in Albania con un contingente più consistente”, ha aggiunto. “Siete uno strumento fondamentale per la nostra politica estera” e “vi siamo grati per quello che fate e farete, anche in condizioni non sempre ottimali. Gli incontri di oggi sono andati molto bene” e “più tardi incontreremo gli imprenditori italiani e bosniaci" oltre che l’Alto rappresentante Schmidt, ha proseguito Tajani. "L’intenzione dell’Italia è che questi Paesi entrino nell’Unione per evitare che quest'area diventi di influenza russa, cinese o di Paesi non europei”, ha infine osservato il ministro. Per questo “il vostro lavoro è importante anche dal punto di vista politico” perché “non si può fare una politica estera se non ci sono forze armate efficienti”, ha concluso Tajani.(Seb)