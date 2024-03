Kosovo: Kfor, morto nel sonno un militare turco, cause esatte ancora da confermare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto oggi, nel sonno, un soldato dell'Esercito turco impiegato nella missione in Kosovo Kfor a guida Nato, dislocato nel Liaison Monitoring Team di Gjilan. Lo riferisce una nota della Kfor, precisando che la causa esatta della morte deve ancora essere confermata. Il militare ha prestato servizio con distinzione e ha contribuito con il suo servizio quotidiano ai continui sforzi della Kfor verso una sicurezza duratura in Kosovo, secondo quanto si legge ancora nel comunicato, e “la sua dedizione e il suo impegno per la missione saranno sempre ricordati e onorati”. Sono stati informati i familiari del militare deceduto. Il comandante della Kfor, maggiore generale Ozkan Ulutas, ha espresso le sue più sentite condoglianze: “Esprimo le mie più sincere condoglianze per questa tragica perdita. I miei pensieri vanno ai familiari e agli amici del soldato deceduto. La sua perdita è sentita in tutta la comunità della Kfor. Onoreremo la sua memoria attraverso il nostro incrollabile impegno nella missione della Kfor”.(Alt)