Kosovo: abolizione dinari, in centinaia a Mitrovica impossibilitati a prelevare stipendio

- Centinaia di dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della città di Mitrovica, in Kosovo, non hanno potuto ritirare oggi i propri stipendi dalla filiale della Postanska Stedionica (unica banca serba rimasta operante in Kosovo) a causa della decisione della Banca centrale di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia che è entrata in vigore il primo febbraio. Lo riportano i media di Belgrado, secondo cui anche se lo Stato serbo ha pagato loro l'intero importo, agli sportelli è possibile il ritiro solo di 10 mila dinari ciascuno (circa 85 euro), mentre ai bancomat non c'è la possibilità di prelevare. "La gente è costretta ad andare a Raska, Novi Pazar, Kraljevo (Serbia centrale) per ritirare lo stipendio. È una situazione molto difficile. Al valico di Jarinje c'è una grande folla, grandi code, si aspettano due o tre ore, è molto difficile", ha affermato una dipendente della società di servizi pubblici Vodovod Ibar. Secondo la stampa serba, nelle zone a sud della città di Mitrovica già da giorni non si possono prelevare dinari nei bancomat e negli sportelli delle poste. (Seb)