Kosovo: Kfor esamina granate trovate nel comune di Banjska

- La squadra per l'eliminazione degli ordigni esplosivi del Comando Regionale Est della missione in Kosovo Kfor guidata dalla Nato ha esaminato cinque granate con propulsione a razzo scoperte in un deposito nel comune di Banjska dalla polizia del Kosovo e le hanno inviate ai laboratori forensi. Tutta la squadra ha lavorato in stretto coordinamento con la polizia del Kosovo, secondo quanto riferisce una nota della missione Kfor. Il battaglione di manovra del Comando Regionale Est sta verificando l'eventuale esistenza di altri potenziali depositi nelle vicinanze. (segue) (Alt)