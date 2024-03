Serbia: Usa, sapevamo di incontro tra ambasciatore a Washington e Radoicic (Lista serba)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha affermato di essere a conoscenza delle notizie riportate dai media sull'incontro tra l'ambasciatore della Serbia a Washington, Marko Djuric, e l'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), Milan Radoicic. Radoicic è sulla lista delle sanzioni statunitensi per coinvolgimento in pratiche di corruzione e criminalità organizzata transnazionale. Lo riporta l'emittente "N1". "Abbiamo una posizione chiara su Radoicic. Attraverso i suoi avvocati si è assunto la responsabilità dell'attentato a Banjska. È un criminale che deve risponderne", ha affermato in una nota il Dipartimento di Stato, in riferimento allo scontro a fuoco di Banjska del 24 settembre scorso, nel nord del Kosovo, in cui erano morte quattro persone tra cui un poliziotto kosovaro. L'ex vicepresidente del partito Lista serba si era assunto la piena responsabilità dell'accaduto e si era dimesso dall'incarico. Su di lui c'è un mandato di arresto emesso dall'Interpol. (segue) (Seb)