Difesa: Rauti, protagonista della conferenza su empowerment femminile a Napoli

22 luglio 2021

- Si è svolta oggi a Napoli, presso il Comfop Sud, la conferenza “La Difesa italiana per l’empowerment femminile”, organizzata dal ministero della Difesa e promossa dal sottosegretario Isabella Rauti. I quattro panel dell’evento hanno ospitato numerose testimonianze sulla valorizzazione del ruolo delle donne nell’organizzazione della Difesa e sull’impegno femminile nei teatri operativi, a favore della popolazione locale. All’incontro - aperto con il messaggio inviato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come “anche grazie alle donne la Difesa è diventata più forte, più resiliente, ancora più rilevante” -, hanno partecipato personalità della Difesa, del mondo accademico e dello sport. “La Difesa e la società civile sono stati i protagonisti della conferenza di oggi, un’importante occasione di analisi e di approfondimento sul ruolo delle donne in uniforme, e un momento di riflessione sul pieno raggiungimento delle pari opportunità dopo oltre 24 anni dall’ingresso delle donne nelle Forze Armate”, ha sottolineato il sottosegretario alla Difesa Rauti. In collegamento sono intervenuti i Comandanti dei contingenti italiani schierati in Kosovo, Libano e Somalia, che hanno presentato i progetti di cooperazione civile-militare in favore delle comunità femminili; accanto a loro, le rappresentanti di Associazioni locali di donne coinvolte in programmi di formazione professionale, realizzati dai nostri militari e in particolare dal personale femminile specializzato. (segue) (Com)