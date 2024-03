Basilicata 2024: Pittella (Azione), a sinistra a dare le carte è Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo mesi di spettacolo indecoroso e di veti reciproci, il M5s, Pd e Basilicata casa comune hanno finalmente scelto il candidato della coalizione di sinistra. Lo abbiamo appreso purtroppo solo dalle agenzie di stampa senza che ci sia stato alcun confronto o discussione, come abbiamo ripetutamente richiesto. La sinistra ha oramai un leader che dà le carte, detta le regole e definisce il perimetro della coalizione e si chiama Giuseppe Conte. Auguri al candidato". Lo dichiara il consigliere regionale lucano di Azione, Marcello Pittella, in merito alle prossime elezioni Regionali in Basilicata. (Rin)