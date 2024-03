Argentina: attività industriale cala del 7,4 per cento su base annua a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore metalmeccanico - escluso l'automotive - ha registrato un livello di utilizzo della capacità installata pari al 33,4 per cento, inferiore a quello registrato a gennaio 2023 (45,3 per cento). Le industrie metalliche basiche argentine hanno presentato un livello di utilizzo della capacità installata a gennaio del 76,3 per cento, inferiore a quello registrato nello stesso mese dell'anno precedente (81,7 per cento), spiega l’istituto argentino di statistica. Inoltre, sempre a gennaio, la produzione di acciaio grezzo ha visto un calo annuale del 7,8 per cento. Per ultimo, i prodotti alimentari e le bevande mostrano un livello di utilizzo della capacità installata pari al 57,7 per cento, inferiore a quello registrato a gennaio dell'anno precedente (60,4 per cento), "legato principalmente alla minore produzione di bevande e latticini". (Abu)