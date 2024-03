Brasile: superati 1,6 milioni di casi di dengue con 467 vittime, emergenza virus in otto Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi probabili di dengue in Brasile hanno oltrepassato quota 1,6 milioni nel 2024, superando il totale dei casi di tutto il 2023. Per il momento, sono 467 le vittime del virus, mentre altre 863 morti sono sotto inchiesta. Il tasso di incidenza della dengue al momento è di 801,1 casi per ogni 100 mila abitanti. Lo rende noto il ministero della Salute brasiliano. Sono già otto gli Stati che hanno decretato l'emergenza per il virus: Acre, Goias, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Santa Catarina, San Paolo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, quest'ultimo più recentemente, quando ha registrato 20 morti di dengue. I casi del virus nel Paese hanno subito un aumento significativo in comparazione con l'anno precedente, quando sono stati registrati 1.658.816 casi probabili di dengue, il numero più alto dal 2015, quando i casi probabili erano 1.688.688. Secondo dati del governo, il Brasile ha stabilito un record di decessi per dengue nel 2023, con 1.079 vittime. (segue) (Brs)