Usa: SpaceX, domani il terzo volo di prova del razzo Starship

- La società spaziale statunitense SpaceX si sta preparando ad effettuare domani il terzo volo di prova del razzo Starship, il più grande mai prodotto, dopo il via libera dell’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa). In una nota, l’agenzia ha affermato che la società spaziale fondata da Elon Musk ha “rispettato tutti i requisiti in termini di sicurezza, tutela ambientale e responsabilità finanziaria”. SpaceX attualmente ha previsto una finestra di lancio compresa tra le 8 e del 9:50 della mattina di domani, in base al fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti (rispettivamente le 13 e le 14:50 in Italia). Il primo test risale al 20 aprile 2023, anche se il volo si è interrotto a pochi minuti dal lancio da Boca Chica, in Texas, a causa di un guasto ai motori. Durante il secondo volo, avvenuto lo scorso novembre, il razzo ha raggiunto una altitudine di circa 145 chilometri dalla superficie terrestre, per poi perdere i contatti con la base. SpaceX, insieme alle autorità regolamentari, ha avviato una indagine sui problemi riscontrati durante i due lanci, effettuando alcune modifiche al razzo prima del test di domani. (Was)