Regno Unito: lanciata campagna internazionale Horizon Europe per rafforzamento legami tra ricercatori britannici e colleghi di Italia e Spagna (2)

Italia e Spagna sono già partner consolidati del Regno Unito attraverso organizzazioni scientifiche internazionali come il Cern, il laboratorio europeo per ricerca sulla fisica delle particelle, e lo Square Kilometre Array, un progetto multimiliardario di livello internazionale che punta a costruire il più grande radiotelescopio al mondo. Scienziati italiani, spagnoli e britannici collaborano tuttora alla ricerca su potenziali vaccini per l'Hiv-Aids da avviare alla fase di sperimentazione clinica, nel quadro dell'iniziativa europea per un vaccino contro l'Aids, finanziata dal programma predecessore di Horizon Europe. La campagna punta a far leva su questi rapporti già consolidati, prevedendo una pianificazione su stampa, podcast e una serie di piattaforme digitali come LinkedIn per favorire la creazione di nuove partnership tra le menti più brillanti di Italia, Spagna e le loro controparti del Regno Unito.