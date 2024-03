Ue: Bonetti (Azione-Per), direttiva su case green ideologica e irrealizzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azione ha votato contro questa direttiva perché di fatto non è realizzabile. È ideologica e costa cara alle famiglie italiane. E non se ne farà nulla, perché non ci sono le risorse per fare quello che la direttiva chiede, a meno di gravare sulle famiglie". Lo ha affermato la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti, intervenendo oggi pomeriggio a Sky Economia. "La direttiva - ha continuato la parlamentare - impone all'Italia di avere un risparmio energetico sull'efficientamento degli edifici pari a cinque volte quello che abbiamo ottenuto con l'efficientamento del Superbonus: vorrebbe dire avere una capacità di spesa di 600 miliardi. Vi sembra possibile oggi chiedere alle famiglie italiane di mettere del loro 600 miliardi per efficientare gli edifici?". (segue) (Rin)