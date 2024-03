Decreto elezioni: Maiorino (M5s), è fotografia divisioni maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doveva essere un decreto tecnico sugli appuntamenti elettorali, si è trasformato in un vaso di Pandora in cui la maggioranza ha rischiato di rimanere risucchiata dalle sue stesse contraddizioni. Il testo che oggi esce dall'aula è pieno di nefandezze. C'è, ad esempio la norma ad personam per salvare alcuni consiglieri regionali ineleggibili: dopo 40 anni di attuazione pacifica della norma, improvvisamente adesso la maggioranza ha avvertito la necessità di una sua interpretazione, chiesta da nessuno peraltro. Hanno poi cambiato più volte in pochi giorni le regole sulle firme per la presentazione delle liste alle europee, facendo un colossale pasticcio. Sul terzo mandato dei presidenti di Regione è andato in scena uno spettacolo penoso: la Lega ha portato nell'aula del Senato, che rappresenta tutti i cittadini italiani, il suo enorme problema interno che si chiama Zaia. Non si sono nemmeno nascosti, lo vedono tutti che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non vanno d'accordo su nulla, dal premierato all'Autonomia". Lo ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle a palazzo Madama, nella dichiarazione di voto sul decreto legge Elezioni. (segue) (Rin)