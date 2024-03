Basilicata 2024: Lomuti (M5s), Lacerenza profilo di grande spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Lacerenza "è il candidato di un'ampia coalizione progressista che ha messo a punto un programma serio, condiviso e unitario per far voltare pagina alla Basilicata. Si tratta di un profilo di grande spessore, un medico e dirigente che ha ben chiaro quanto la sanità pubblica e il diritto alla salute siano una proprietà per i cittadini lucani. Si tratta del profilo giusto per questa sfida: il M5s sostiene la sua candidatura con entusiasmo e siamo certi possa essere l'interprete giusto per la nostra comune battaglia". Lo scrive, in una nota, Arnaldo Lomuti, deputato lucano del Movimento cinque stelle, in merito alle prossime elezioni Regionali in Basilicata.(Com)