Usa: processo in Delaware per Hunter Biden, prima udienza fissata per il 3 giugno

- La prima udienza nel quadro del processo contro Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden accusato di avere acquistato illegalmente una pistola nel 2018, è stata fissata per il prossimo 3 giugno. La decisione della giudice Maryellen Noreika, del tribunale federale del Delaware, riguarda solo una delle due incriminazioni annunciate dal procuratore speciale David Weiss nei confronti del figlio del presidente, che nel 2018 avrebbe mentito in merito alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti per acquistare illegalmente una pistola. In aggiunta, in California sono stati emessi nei suoi confronti nove capi di imputazione per evasione fiscale: la prima udienza di questo secondo processo è stata già fissata per il 20 giugno 2024. Il figlio di Biden si è dichiarato non colpevole. (Was)