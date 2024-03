Regno Unito: lanciata campagna internazionale Horizon Europe per rafforzamento legami tra ricercatori britannici e colleghi di Italia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le menti più brillanti con le idee più innovative in Italia e in Spagna vengono incoraggiate a stringere rapporti di collaborazione con scienziati, ricercatori e imprese del Regno Unito, grazie a un programma di livello mondiale come Horizon Europe, protagonista della campagna internazionale che prende il via dalla giornata di oggi (giovedì 14 marzo). Come riferisce un comunicato dell'ambasciata britannica, Horizon Europe è il più grande programma al mondo di collaborazione per la ricerca, con una dotazione pari a circa 80 miliardi di sterline. A seguito dell’accordo firmato lo scorso anno, i migliori esponenti del mondo della ricerca provenienti dal Regno Unito potranno collaborare con colleghi di oltre 40 paesi, Italia e Spagna comprese, a progetti dedicati a sfide globali come i cambiamenti climatici e la ricerca medica. Potendo contare su quattro delle 10 università più prestigiose al mondo, il Regno Unito si presenta come un partner valido per i ricercatori più talentuosi in Italia e Spagna. La nuova campagna evidenzia tutti i vantaggi che una collaborazione con i ricercatori di fama mondiale presenti nel Regno Unito può offrire ai loro colleghi italiani e spagnoli, partendo dalla leadership acquisita dal Regno Unito in campi come la ricerca spaziale e le scienze della vita, oltre alla possibilità di accedere a nuovi mercati e clienti. (segue) (Com)