Regno Unito: lanciata campagna internazionale Horizon Europe per rafforzamento legami tra ricercatori britannici e colleghi di Italia e Spagna (3)

- Il ministro per la Scienza e la Tecnologia, Michelle Donelan, ha dichiarato: “Vogliamo incoraggiare pensatori e ricercatori dallo spirito innovativo in Italia e Spagna a collaborare con i loro colleghi del Regno Unito tramite il programma Horizon Europe, su progetti che potrebbero trasformare settori come la salute, l'energia e non solo. Considerando che l’Italia e la Spagna figuravano tra i più importanti partner del Regno Unito nel programma che ha preceduto Horizon, possiamo far leva su questo fortissimo legame per massimizzare il potenziale che Horizon Europe può garantire alla nostra comunità scientifica”. A sua volta Andrew Griffith, sottosegretario per la scienza, l’innovazione e la tecnologia del Regno Unito ha aggiunto: “Partendo dall’ingegno italiano nell’industria spaziale e nella fisica, passando per l’abilità spagnola nello sfruttamento dell’energia rinnovabile, i nostri partner dell’Europa meridionale sono a tutto diritto delle potenze internazionali nel settore della ricerca scientifica. Per questo, la collaborazione nell’ambito del programma Horizon Europe ci permette di ottenere ancora di più. La campagna punta a veicolare un messaggio di apertura e ambizione, perché la collaborazione ci può consentire di sbloccare un potenziale davvero illimitato”. (segue) (Com)