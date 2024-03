Regno Unito: lanciata campagna internazionale Horizon Europe per rafforzamento legami tra ricercatori britannici e colleghi di Italia e Spagna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte aziende del Regno Unito stanno già mettendo a frutto i finanziamenti di Horizon Europe, tra cui Nova Innovation, che ha allestito un consorzio capace di aggiudicarsi oltre 17 milioni di sterline per generare energia mareomotrice nelle isole Orcadi, e The Floow, un’azienda tecnologica del South Yorkshire che fa parte di un progetto dedicato alla sicurezza stradale a cui è stato assegnato un finanziamento di poco inferiore a 3 milioni di sterline. La campagna lanciata oggi chiama a raccolta imprese, scienziati e ricercatori di Italia e Spagna per sfruttare al massimo le nuove opportunità che il Regno Unito può garantire, grazie al proprio status di paese associato al programma Horizon Europe. Mettendo in risalto i vantaggi derivanti dal programma, questa campagna d’impatto si rivolge particolarmente alle PMI e ai ricercatori alle prime esperienze che intendono presentare la richiesta di finanziamenti in collaborazione con le loro controparti del Regno Unito. Ulteriori informazioni, oltre a indicazioni pratiche sulle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito di Innovate UK dove i richiedenti potranno accedere a un calendario di eventi dedicati alle opportunità del programma e alle procedure di candidatura. (Com)