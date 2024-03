Brasile: Pirelli annuncia investimenti pari a 37 milioni di euro in zona industriale di San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta di un annuncio isolato, nel comparto automotive nel Paese. Inaugurando un complesso industriale, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha parlato di investimenti per un totale di quasi 117 miliardi di reais (l'equivalente di circa 21,5 miliardi di euro).. Il contributo maggiore finora è stato annunciato settimana scorsa da Stellantis, che ha promesso di investire 30 miliardi di reais (5,5 miliardi di euro) in Brasile tra il 2025 e il 2030, seguita dalla Toyota con 11 miliardi di reais (circa 2 miliardi di euro), la Volkswagen, che aggiunto 9 miliardi di reais al suo piano di investimenti che ora somma 16 miliardi di reais (circa 2,9 miliardi di euro), oltre alla General Motors (7 miliardi di reais, circa 1,2 miliardi di euro) e la Hyundai (5,4 miliardi di reais, circa 990 milioni di euro). (Brs)