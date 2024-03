Paraguay: ministro Esteri sollecita il Giappone a importare carne paraguaiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una visita in corso in Giappone, il ministro degli Esteri del Paraguay, Ruben Ramirez Lezcano, ha sollecitato il ministro dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca giapponese, Tetsushi Sakamoto, affinché apra il mercato nipponico all'esportazione della carne paraguaiana. Durante l'incontro tra i due ministri, il capo della diplomazia di Assunzione ha spiegato che il Paraguay è pronto a collaborare per migliorare la “sicurezza alimentare” del Giappone, si legge in un comunicato stampa del governo. Secondo la medesima fonte, il ministro Sakamoto ha riferito che le autorità sanitarie giapponesi stanno preparando un questionario che sarà presto inviato alle controparti paraguaiane per portare avanti il processo di autorizzazione per l’ingresso della carne sudamericana in Giappone. Infine, Lezcano ha sottolineato l'impegno del Paraguay come presidente pro-tempore del Mercato comune del sud (Mercosur) nel rilanciare il dialogo tra il blocco regionale e il Giappone in vista di un accordo di libero scambio(Res)