Eni: Cda approva bilancio 2023, utile netto pari a 4,77 miliardi

- Eni approva la Relazione Finanziaria Annuale “Rfa” 2023 ex art. 154-ter del Tuf, che chiude con l’utile netto consolidato di competenza degli azionisti Eni di 4.771 milioni di euro. Lo comunica in una nota la Società, specificando che la Rfa è stata redatta nel formato “inline XBRL” in osservanza al regolamento Eesef (European Single Electronic Format). Il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Eni SpA per il 2023 chiude con l’utile netto di 3.272 milioni di euro. La distribuzione della quarta tranche del dividendo 2023 sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 aprile 2024, con data di pagamento al 22 maggio 2024, stacco cedola al 20 maggio e record date al 21 maggio. La Rfa 2023 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione per le attività di rispettiva competenza. Il Cda, inoltre, ha approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, che “è stata inclusa nella Relazione finanziaria annuale (sezione ad hoc della relazione sulla gestione), nonchè la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” conclude la nota. (Rem)