Decreto elezioni: Gasparri (FI), sì a odg su ballottaggio chiara direzione marcia centrodestra

20 luglio 2021

- "Con saggezza è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno l'emendamento che propone di attribuire il successo alla coalizione che nelle Amministrative raggiunga al primo turno il 40 per cento dei consensi. La norma sarà approvata in futuro, ma l'approvazione dell'ordine del giorno da parte dell'Aula di palazzo Madama indica con chiarezza una direzione di marcia sulla quale l'intero centrodestra andrà avanti unito, come si è evidenziato con il voto unanime della nostra coalizione a favore dell'ordine del giorno sull'abolizione del ballottaggio quando al primo turno una coalizione raggiunga il 40 per cento dei consensi. Norma già vigente in Sicilia ed ora approvata dalla regione Friuli-Venezia Giulia". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.(Rin)