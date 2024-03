Decreto elezioni: Gasparri (FI), bene Lega su odg su ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Ringrazio il senatore Romeo per aver accolto l'invito a ritirare l'emendamento sui ballottaggi e averlo trasformato in un ordine del giorno. E' una questione sulla quale discuteremo ancora e sono certo che questa modifica sarà approvata. Il ballottaggio è uno dei metodi elettorali, ma sappiamo tutti che a volte al secondo turno vengono eletti sindaci che hanno preso meno voti del candidato arrivato secondo al primo turno. Ritendo che sia assolutamente legittimo non prevedere i ballottaggi se una coalizione ha superato il 40 per cento. Non si tratta di un'alterazione della democrazia, come sostiene il presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che, da un lato, non vuole l'abolizione del ballottaggio, ma dall'altro chiede il terzo mandato per se stesso. Ogni opinione è legittima, ma i toni che ha usato oggi sono impropri". Lo ha dichiarato in Aula il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (segue) (Rin)