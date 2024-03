© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha aggiunto: "Ricordiamo che qui siamo nella Repubblica italiana e non nella Repubblica del presidente dell'Anci. Lui non decide per tutti. Condivido la posizione del senatore Romeo su un tema che Forza Italia aveva già proposto in passato con un emendamento del senatore Paroli e sono certo che tutta la maggioranza sia d'accordo". (Rin)