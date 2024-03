Governo: Pd, risorse Fsc a Toscana sono riparti Ue, destra in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse del Fondo di sviluppo e coesione assegnate alla regione Toscana sono riparti comunitari. Troviamo francamente sorprendenti le numerose dichiarazioni di esponenti territoriali della maggioranza, che non perdono occasione di criticare le politiche dell'Ue, ma che oggi ringraziano il governo Meloni per lo stanziamento di fondi europei". Lo dichiarano la vicepresidente dei deputati del Pd, Simona Bonafè, e il capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente alla Camera, Marco Simiani, che aggiungono: "Evidentemente tra i colleghi della destra c'è un po' di confusione. Senza poi dimenticare che proprio questo governo ha ritardato l'erogazione dopo aver centralizzato, presso la presidenza del Consiglio, la programmazione dei Fsc togliendo di fatto l'autonomia alle stesse Regioni".(Rin)