Ue-Usa: Borrell vede Blinken a Washington, confronto su Medio Oriente, Ucraina, Haiti e Venezuela (2)

- I due hanno anche discusso degli sforzi per promuovere una pace giusta e duratura, comprese le iniziative di sensibilizzazione globale come la Formula di pace dell'Ucraina. L'Alto rappresentante ha poi ricordato l'impegno dell'Ue a sostenere l'Ucraina a lungo termine, per un totale di 138 miliardi di euro di fondi, con altri in arrivo, e ha informato il suo omologo statunitense sugli ultimi sviluppi del percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue. Il confronto è poi proseguito, continua il comunicato, con una discussione sulla situazione a Gaza. Borrell ha sottolineato l'importanza di raggiungere un cessate il fuoco duraturo e il rilascio di tutti gli ostaggi e ha sottolineato l'urgente necessità di un accesso umanitario senza ostacoli, innanzitutto attraverso i valichi terrestri. (segue) (Beb)