Ue-Usa: Borrell vede Blinken a Washington, confronto su Medio Oriente, Ucraina, Haiti e Venezuela (3)

- Blinken ha informato il Segretario di Stato Blinken della ripresa dei finanziamenti dell'Ue all'Unrwa e i due hanno avuto uno scambio di vedute sugli sforzi comuni per gettare le basi per una pace duratura in Medio Oriente attraverso una soluzione a due Stati. I due hanno poi avuto uno scambio di opinioni sugli sforzi in corso per prevenire l'escalation regionale e hanno rimarcato la stretta collaborazione tra Ue e Stati Uniti per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. L'Alto Rappresentante Borrell e il Segretario Blinken, hanno infine discusso della situazione ad Haiti e in Venezuela e della loro forte volontà di sostenere i processi politici volti a ripristinare la stabilità e la riconciliazione democratica in entrambi i Paesi. (Beb)