Russia: Casa Bianca, da Putin nuove affermazioni irresponsabili sul nucleare

- Il presidente russo, Vladimir Putin, continua la sua retorica “scellerata e irresponsabile” in merito ad un possibile ricorso alle armi nucleari, in caso di conflitto. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, dopo che Putin ha affermato in una intervista alla televisione di Stato russa che Mosca è “pronta, dal punto di vista tecnico-militare” ad utilizzare le sue armi nucleari qualora dovesse essere necessario. “Noi continueremo a sostenere l’Ucraina nella difesa del suo territorio sovrano e dei suoi cittadini”, ha detto la portavoce della presidenza Usa. (Was)